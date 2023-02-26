Сколько раз в неделю вы должны отключать телефон: это продлит срок службы вашего гаджета

Не забывайте давать вашему гаджету отдых

Многие наши привычки сокращают срок службы мобильного телефона, в том числе круглосуточная работа гаджета без отдыха. Конечно, отключить смартфон на весь день – роскошь, которую могут себе позволить не все. Тем не менее, периодически вы должны давать устройству отдых.

Как часто нужно выключать мобильный телефон? Ответ дает материал издания makeuseof. Соблюдайте простое правило, чтобы продлить время работы гаджета.

Не стоит оставлять телефон включенным 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Это ненормальная практика. Большинство из нас выключают смартфон лишь, когда происходит какой-то сбой. Хотя это не самая большая ошибка в использовании гаджета, со временем она может повлиять на срок службы и производительность вашей батареи.

Вам не нужно выключать телефон каждую ночь. Раз в неделю – оптимальный вариант. Периодическая перезагрузка телефона может помочь повысить производительность вашего устройства.

Ранее "Телеграф" сообщал, по каким причинам мобильный телефон может слишком быстро разряжаться. На это влияет не только фоновая работа приложений, а и частые ошибки юзеров. А также мы писали, как сохранить заряд смартфона на несколько дней.