Больше никакого медленного интернета: хитрости, которые помогут усилить сигнал Wi-Fi в доме

Правильное размещение роутера — залог хорошего, "сильного" сигнала Wi-Fi

Низкая скорость вашего интернета может быть связана со многими факторами: неправильное расположение роутера, слабый маршрутизатор, проблемы у интернет-провайдера и т.д. Однако перед тем, как обрывать службу поддержки, можно самостоятельно улучшить работу домашнего Wi-Fi.

"Телеграф" делится тремя эффективными хитростями, которые помогут усилить сигнал вашего Wi-Fi-соединения. Как отмечает портал santeplus, все эти советы можно применять на практике самостоятельно.

Как усилить сигнал Wi-Fi в вашем доме

Разместите маршрутизатор Wi-Fi в центральной комнате

Рекомендуется размещать маршрутизатор в центральной комнате дома, чтобы ограничить препятствия, которые могут уменьшить сигнал соединения Wi-Fi. Стены ослабляют радиосигнал и значительно замедляют сигнал интернета.

Положите роутер на открытое место

Рекомендуется размещать роутер в довольно открытом помещении, в идеале на высоте.

Переместите маршрутизатор подальше от других беспроводных устройств

Чтобы сигнал Wi-Fi был хорошим, рекомендуется установить роутер подальше от такой техники, как микроволновая печь или радионяня. Таким образом, вы ограничите помехи между радиоволнами, улучшая при этом сигнал Wi-Fi.

Ранее "Телеграф" писал, почему нужно отключать Wi-Fi на смартфоне в ночное время. А также о том, что будет, если избегать этой рекомендации.