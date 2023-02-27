Телефон не заряжается: что стоит попробовать, прежде чем нести в сервис

Есть несколько причин, которые можно устранить самостоятельно

Способов ускорить зарядку смартфона есть несколько. Но что делать, если ваш телефон вообще не стал заряжаться при подключении на зарядку?

Есть несколько способов исправить ситуацию, которые вы можете попытаться сделать самостоятельно. О них пишет Makeuseof.

Что делать, если телефон не заряжается:

перезагрузите телефон — это исключит проблему временного сбоя;

— это исключит проблему временного сбоя; переведите телефон в безопасный режим — это не позволит работать сторонним приложениям. Если телефон так заряжается — проблема в них. Попробуйте удалить недавние приложения или те, которым не доверяете. Если после загрузки в обычном режиме телефон начал заряжаться — проблема была устранена. Чтобы войти в безопасный режим на большинстве новых устройств Android, нажмите и удерживайте кнопку питания. В появившейся подсказке коснитесь и удерживайте кнопку выключения питания. Скоро телефон перезагрузится в безопасном режиме, чтобы выйти из него, проведите обычную перезагрузку;

— это не позволит работать сторонним приложениям. Если телефон так заряжается — проблема в них. Попробуйте удалить недавние приложения или те, которым не доверяете. Если после загрузки в обычном режиме телефон начал заряжаться — проблема была устранена. Чтобы войти в безопасный режим на большинстве новых устройств Android, нажмите и удерживайте кнопку питания. В появившейся подсказке коснитесь и удерживайте кнопку выключения питания. Скоро телефон перезагрузится в безопасном режиме, чтобы выйти из него, проведите обычную перезагрузку; используйте другой кабель, розетку и адаптер — проблема может быть в неисправности внешнего зарядного устройства или электроприборов. Проверить исправность кабеля можно подключив телефон через него к компьютеру;

— проблема может быть в неисправности внешнего зарядного устройства или электроприборов. Проверить исправность кабеля можно подключив телефон через него к компьютеру; если зарядка происходит, но процент не увеличивается — это может быть программным сбоем . Есть приложение Ampere, отслеживающее трату и получение энергии, а также состояние батареи. Исправить то, что значок зарядки не отображается при том, что зарядка идет можно либо полным сбросом, или дождавшись обновления системы. Если устанавливать приложение — не вариант, есть простой способ проверки. Телефон нужно поставить на зарядку в выключенном состоянии — если значок появился, то зарядка идет;

. Есть приложение Ampere, отслеживающее трату и получение энергии, а также состояние батареи. Исправить то, что значок зарядки не отображается при том, что зарядка идет можно либо полным сбросом, или дождавшись обновления системы. Если устанавливать приложение — не вариант, есть простой способ проверки. Телефон нужно поставить на зарядку в выключенном состоянии — если значок появился, то зарядка идет; нужно проверить чистоту зарядного порта и исключить попадание воды.

Если телефону ничего не помогает, лучше обратиться к специалисту, возможно понадобится замена какой-либо части устройства. Ранее "Телеграф" рассказывал, какие есть признаки того, что батарею на телефоне уже пора менять.