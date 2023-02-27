Почему нужно класть телефон только экраном вниз: вы точно начнете так делать
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Оказывается, положение телефона на столе может повлиять на его работоспособность
Вы достали свой телефон из кармана или сумки и теперь хотите положить его на стол. Как вы это сделаете: экраном вверх или вниз? Чаще всего гаджет кладут экраном вверх, чтобы видеть все оповещения и сообщения, которые приходят, сразу. Однако, увы, но мало кто знает, что лучше перевернуть свой телефон и держать его экраном вниз.
Оказывается, класть смартфон экраном вниз — это очень полезная привычка, пишет портал santeplus. Зная почему так, вы точно начнете класть свой гаджет только экраном вниз.
Почему важно класть телефон экраном вниз
- Перегрев телефона
Смартфоны следует размещать экраном вниз, чтобы избежать риска перегрева. Так как батарея мобильного телефона находится под крышкой вашего устройства, то, положив гаджет экраном вверх, батарея будет находиться в непосредственном контакте с прямой опорой, и у нее не будет места для вентиляции. Вы должны сохранять бдительность и обращать внимание на температуру аккумулятора, чтобы не повредить его. Если аккумулятор перегревается, это может сказаться на его качестве и вызвать сбои в работе вашего смартфона.
- Целостность камеры
Вы должны положить свой мобильный телефон экраном вниз, чтобы избежать царапин на линзах вашей камеры. Стоит отметить, что от этого не спасут даже чехлы и защитные пленки/стекла.
Не забывайте, что пользоваться телефоном во время зарядки не желательно, ведь из-за этого он перегревается.Ранее "Телеграф" писал, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.