Почему нужно класть телефон только экраном вниз: вы точно начнете так делать

Оказывается, положение телефона на столе может повлиять на его работоспособность

Вы достали свой телефон из кармана или сумки и теперь хотите положить его на стол. Как вы это сделаете: экраном вверх или вниз? Чаще всего гаджет кладут экраном вверх, чтобы видеть все оповещения и сообщения, которые приходят, сразу. Однако, увы, но мало кто знает, что лучше перевернуть свой телефон и держать его экраном вниз.

Оказывается, класть смартфон экраном вниз — это очень полезная привычка, пишет портал santeplus. Зная почему так, вы точно начнете класть свой гаджет только экраном вниз.

Почему важно класть телефон экраном вниз

Перегрев телефона

Смартфоны следует размещать экраном вниз, чтобы избежать риска перегрева. Так как батарея мобильного телефона находится под крышкой вашего устройства, то, положив гаджет экраном вверх, батарея будет находиться в непосредственном контакте с прямой опорой, и у нее не будет места для вентиляции. Вы должны сохранять бдительность и обращать внимание на температуру аккумулятора, чтобы не повредить его. Если аккумулятор перегревается, это может сказаться на его качестве и вызвать сбои в работе вашего смартфона.

Целостность камеры

Вы должны положить свой мобильный телефон экраном вниз, чтобы избежать царапин на линзах вашей камеры. Стоит отметить, что от этого не спасут даже чехлы и защитные пленки/стекла.

Не забывайте, что пользоваться телефоном во время зарядки не желательно, ведь из-за этого он перегревается.Ранее "Телеграф" писал, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.