Зачем отключать мобильный интернет на телефоне: 4 причины, о которых вы не знали

Рассказываем, в каких случаях вы можете сэкономить батарею и трафик

Польза мобильного интернета заключается в том, что это чуть ли не единственная главная альтернатива сети WI-FI. Однако не все знают, что постоянная работа мобильного интернета плохо сказывается на самом мобильном телефоне.

Большинство пользователей никогда не отключают передачу данных в своем смартфоне, и это большая ошибка, пишет itechua. Рассказываем о четырех причинах того, зачем необходимо отключать мобильный интернет для стабильного функционирования самого гаджета.

Зачем отключать мобильный интернет на смартфоне

1. Экономия трафика

Не все пользователи могут позволить себе безлимитный тариф. Когда гигабайты вашего тарифа заканчиваются, рекомендуется отключать мобильный интернет перед обновлением приложений, операционной системы. Лучше сразу подключиться к сети WI-FI, если, конечно, есть такая возможность.

2. Экономия заряда батареи

Мобильный интернет понижает заряд батареи гораздо быстрее, чем WI-FI. Если садится аккумулятор, а зарядки под рукой нет, лучше перевести телефон в режим полета.

3. Поездки

При поездках телефон постоянно пытается соединиться с башнями связи, но бывают места, где подключиться к ним очень сложно. В этот период лучше отключить передачу мобильных данных, поскольку она будет только разряжать устройство.

4. Слабый WI-FI

Некоторые смартфоны автоматически начинают использовать мобильный интернет, если они не видят WI-FI сигнала. Вы можете просто не заметить, что начали использовать мобильный трафик и, конечно, тратить его, не зная об этом.

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