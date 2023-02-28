Режим экономии энергии в телефоне: что он может и как его включить (фото)

Режим ограничит часть функций, но значительно продлит срок использования телефона, пока вы не сможете его зарядить

Вместо того чтобы использовать различные лайфхаки для зарядки смартфона, можно обратить внимание на уже предустановленные способы экономии в самом гаджете. Для телефонов с ОС Android есть больше возможностей для экономии заряда батареи. Вы можете не только включить режим энергосбережения и автоматически отключать его при зарядке телефона, но и использовать функцию адаптивного аккумулятора или установить расписание для режима экономии заряда батареи.

Как пишет Digitalcitizen, функция может иметь разные названия: экономия заряда батареи, энергосбережение, режим энергосбережения. Применять такой режим можно перед длительным использованием телефона, например в дороге, или когда у вас нет времени зарядиться.

Основные функции режима энергосбережения:

обновления контента в приложениях только при открытии,

приложения не работают в фоновом режиме,

не работают голосовые команды,

включен темный режим для экрана,

GPS не работает с выключенным экраном,

яркость экрана снижена на 10% и более,

мобильная связь 5G отключена и заменена 4G,

скорость процессора снижена, чтобы потреблять меньше энергии,

на устройствах с дисплеями с высокой частотой обновления 90 Гц или 120 Гц частота обновления снижается до 60 Гц.

Обратите внимание — функции могут отличаться в зависимости от вида телефона.

Как включить и отключить энергосбережение:

Чтобы включить в конкретный момент:

В верхней части экрана проведите пальцем вниз. Коснитесь "Экономия заряда батареи" .

Чтобы энергосбережение включалось само по настроенному графику (например, после 20% заряда на телефоне)

Откройте приложение "Настройки". Выберете "Аккумулятор", "Экономия заряда аккумулятора", установите расписание. Выберите условие, при котором включается энергосбережение.

Без расписания — только вручную.

Если батарея достигает определенного процента заряда.

Чтобы выключить можно воспользоваться тем же порядком действий, но перетянуть ползунок в неактивную позицию. Также есть режим улучшенной экономии энергии. Он также выполняет функции экономии энергии, но и приостанавливает работу большинства приложений и уведомлений, отключает Wi-Fi, функцию мобильной точки доступа (если она включена) и другие функции.

Меню "Аккумулятор" с двумя доступными режимами экономии

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