Нельзя заряжать мобильный телефон всю ночь: миф или правда

Опасения связаны с риском перегреть гаджет ночью

Оставлять гаджет на зарядке, пока спишь, может быть очень удобно. Однако некоторые эксперты высказывают опасения насчет того, можно ли заряжать мобильный телефон всю ночь. Но не спешите думать, что подключать смартфон к сети в ночное время категорически запрещено.

Нельзя заряжать телефон на ночь: миф это или правда? По данным ресурса makeuseof, это скорее ошибочное утверждение, и вот почему.

Нет никаких рисков, связанных с зарядкой телефона ночью. Ваш телефон не будет перезаряжаться, а электричество не уничтожит аккумулятор, не разрушит зарядное устройство и не вызовет пожар. Конечно, если вы не используете неисправное зарядное устройство, а ваша система электропроводки находится в надлежащем состоянии.

Современные смартфоны имеют литий-ионные аккумуляторы со встроенными устройствами, которые не позволяют телефону потреблять энергию после полной зарядки аккумулятора. Это означает, что даже если ваш смартфон заряжен на 100% и подключен к сети, технически он не используется.

Тем не менее, не стоит оставлять гаджет в розетке каждую ночь. К примеру, если ваша модель не рассчитана на постоянный теплообмен, вы можете перегреть телефон и нанести серьезный ущерб. На всякий случай прочтите инструкцию и отзывы. Так или иначе, оставлять гаджет на зарядке ночью или нет – решать только пользователю.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько раз в неделю рекомендуется отключать мобильный телефон и для чего это делать. А еще мы писали, какие привычки убивают смартфон.