Не пользуйтесь телефоном во время зарядки: на это есть три причины

Современные смартфоны максимально безопасны, однако есть определенные рекомендации к их использованию во время зарядки

Мобильные телефоны стали неотъемлемой частью жизни много лет назад, но мы все еще учимся правильно взаимодействовать с ними. В частности, и изучаем отдельные правила правильной зарядки батареи этих чудо-гаджетов. Важно помнить, что при всей их безопасности есть определенные ограничения — как минимум по использованию смартфонов во время их зарядки.

Три основные причины, почему телефон следует оставить в покое, пока тот получает "электропитание", называет издание Honor. От подобного поведения предостерегают не только специалисты-техники, но и производители подобных гаджетов. По их словам, это позволит продлить срок службы телефона.

Так почему же не стоит пользоваться смартфоном, подключенным к электросети?

Замедление времени зарядки. Большинство зарядных устройств полагаются на постоянный электрический ток, обеспечивающий батарею телефона питанием. Если же пользоваться смартфоном, значительная часть энергии будет использоваться для обеспечения запущенных приложений и других процессов, а не на зарядку самой батареи. Как следствие – процесс зарядки затянется на дольше.

Большинство зарядных устройств полагаются на постоянный электрический ток, обеспечивающий батарею телефона питанием. Если же пользоваться смартфоном, значительная часть энергии будет использоваться для обеспечения запущенных приложений и других процессов, а не на зарядку самой батареи. Как следствие – процесс зарядки затянется на дольше. Вероятный перегрев. Известно, что любые критические температуры – хоть высокие, хоть низкие – вредят технике. Если же пользоваться телефоном во время зарядки, особенно для игр или тяжелых приложений, нагрузка на батарею удваивается. В том числе и в плане температуры. В конце концов это может отрицательно повлиять на микросхемы внутри телефона, что в конце концов обязательно обернется серьезными проблемами в работе гаджета.

Повреждение кабеля или зарядного порта смартфона. Так как мы часто пользуемся телефоном в позах, удобных для нас, а не для телефона, кабель для зарядки может неправильно изгибаться, что в какой-то момент приведет к полной заломке контактов. Также использование смартфона приводит к дополнительному расшатыванию порта для зарядки — через некоторое время ваша зарядка может начать выскользать из него.

Понятно, что в определенных критических ситуациях для осуществления важных звонков или проведения переписки использование телефона на зарядке оправдано. Однако лучше такого удержаться как можно дольше.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли заряжать телефон всю ночь. Как известно, большинство людей считают, что это запрещено, однако вполне вероятно, что они могут ошибаться.

Также мы писали причины, по которым зарядные устройства для смартфона лучше не оставлять включенными в розетку, когда они не подключены к технике.