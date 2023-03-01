Главные "пожиратели" заряда: самые популярные причины, почему телефон быстро садится

Вы можете даже не подозревать, что некоторые ваши привычки садят ваш телефон

Разряженный аккумулятор телефона не может не расстраивать, особенно когда мы находимся вне дома, а гаджет нам очень нужен. Прежде чем психовать и тратить деньги на павербанки или смартфоны с мощной батареей. Тем более не зная причин, почему гаджет быстро садится, вы столкнетесь с этой же проблемой и с новым телефоном.

О трех самых "популярных" причинах быстрой разрядки аккумулятора телефона рассказывает ресурс makeuseof. Исправив их, батарея вашего телефона будет оставаться "полной" намного дольше.

Телефон слишком быстро разряжается: причины

Яркость дисплея

Использование телефона на максимальной яркости еще больше разряжает аккумулятор. Поэтому, по возможности, сведите яркость экрана к минимуму, чтобы сэкономить дополнительное время автономной работы.

Режим "картинка в картинке"

Эта функция включает в себя просмотр любого видео или потока в небольшом окне просмотра на вашем экране при использовании других приложений. Хотя это удобно, одновременное использование нескольких приложений может разрядить аккумулятор телефона.

Избыток сообщений

Когда вы устанавливаете новое приложение на свой телефон, есть вероятность, что его настройки уведомлений будут автоматически активированы. Но вам необязательно получать уведомления от каждого приложения, которое у вас есть, и это может отрицательно сказаться на продолжительности работы аккумулятора вашего телефона.

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