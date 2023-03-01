Главные "пожиратели" заряда: самые популярные причины, почему телефон быстро садится
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Вы можете даже не подозревать, что некоторые ваши привычки садят ваш телефон
Разряженный аккумулятор телефона не может не расстраивать, особенно когда мы находимся вне дома, а гаджет нам очень нужен. Прежде чем психовать и тратить деньги на павербанки или смартфоны с мощной батареей. Тем более не зная причин, почему гаджет быстро садится, вы столкнетесь с этой же проблемой и с новым телефоном.
О трех самых "популярных" причинах быстрой разрядки аккумулятора телефона рассказывает ресурс makeuseof. Исправив их, батарея вашего телефона будет оставаться "полной" намного дольше.
Телефон слишком быстро разряжается: причины
- Яркость дисплея
Использование телефона на максимальной яркости еще больше разряжает аккумулятор. Поэтому, по возможности, сведите яркость экрана к минимуму, чтобы сэкономить дополнительное время автономной работы.
- Режим "картинка в картинке"
Эта функция включает в себя просмотр любого видео или потока в небольшом окне просмотра на вашем экране при использовании других приложений. Хотя это удобно, одновременное использование нескольких приложений может разрядить аккумулятор телефона.
- Избыток сообщений
Когда вы устанавливаете новое приложение на свой телефон, есть вероятность, что его настройки уведомлений будут автоматически активированы. Но вам необязательно получать уведомления от каждого приложения, которое у вас есть, и это может отрицательно сказаться на продолжительности работы аккумулятора вашего телефона.
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