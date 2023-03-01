Как ускорить зарядку телефона: стоит лишь включить одну функцию

Как сделать, чтобы телефон заряжался быстрее

Для многих украинцев вопрос быстрой зарядки телефона стал особо актуальным этой зимой, когда из-за перебоев со светом надо было воспользоваться кратким промежутком времени, чтобы "вернуть к жизни" разрядившийся девайс.

Как сообщает Mixnews, быстрее зарядить устройство возможно и для этого необходимо воспользоваться одной единственной функцией, которая есть в любом современном смартфоне.

Речь идет о режиме "полета", который используется во время пребывания в самолетах.

Дело в том, что скорость зарядки смартфона зависит от того, насколько активно он расходует заряд. То есть если вы при зарядке будете слушать музыку или смотреть фильмы, то гаджет будет заряжаться медленнее, чем если вы его оставите в покое.

Тот же принцип работает и с режимом "полета", который отключает все модули связи, садящие батарею.

А если вы хотите зарядить свой телефон максимально быстро, то его и вовсе стоит выключить.

Стоит отметить, что если устройство медленно заряжается, то проблему стоит поискать в другом месте. В частности стоит обратить внимание на три важных нюанса.