Вы губите свой телефон, совершая эти пять ошибок во время зарядки: срочно откажитесь от этих привычек

С этими советами, вы сможете оптимально заряжать свой телефон.

Неправильная зарядка — это основная причина "всех бед" вашего телефона. Чтобы гаджет проработал на вас как можно дольше, вам стоит уделить особое внимание тому, как вы "кормите" свой смартфон. Сегодня мы расскажем вам о самых распространенных ошибках, которых следует избегать.

Эти пять вредных привычек напрямую влияют на срок службы батареи, пишет santeplus. Забудьте о них, и ваш телефон прослужит вам намного дольше.

Ошибки, которых следует избегать во время зарядки

Использование телефона во время зарядки

Одна из распространенных ошибок, которую вы совершаете, — использование устройства во время зарядки. Это не только потребляет энергию, но и приводит к перегреву аккумулятора и повреждению его компонентов.

Зарядка телефона несовместимым зарядным устройством

Ничто не мешает вам использовать другое зарядное устройство, но оно должно иметь ту же силу тока, что и зарядное устройство, поставляемое в комплекте с телефоном на момент покупки. С обычными зарядными устройствами энергия, передаваемая аккумулятору, часто выше или ниже, что приводит к перегреву батареи.

Зарядка аккумулятор телефона, когда слишком жарко или слишком холодно

Ваш телефон слишком долго находился на солнце или на улице при очень низкой температуре? Не ставьте его на зарядку быстро. Экстремальные температуры разрушают оборудование и аккумуляторные элементы. Подождите, чтобы телефон остыл или нагрелся до комнатной температуры.

Зарядка телефона от ПК или компьютера

Этот процесс может занять больше времени, чем обычная зарядка через розетку, потому что ПК поддерживает заряд только при 0,5 А, в отличие от обычного подключения, которое гарантирует 1 А.

Полная разрядка телефона или зарядка до 100%

Еще одна распространенная ошибка пользователей смартфонов: полностью разрядить телефон до достижения 1% или полностью зарядить до знаменитых 100%. Это резко сокращает срок службы батареи и приводит к проблемам с перегревом, которые повреждают элементы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько раз в неделю рекомендуется отключать мобильный телефон и для чего это делать. А еще мы писали, какие привычки убивают смартфон.