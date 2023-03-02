Сэкономьте батарею: какие приложения слишком быстро пожирают заряд телефона

Некоторые приложения способны очень быстро посадить батарею смартфона, даже если вы недавно его заряжали.

Современность сделала из мобильных телефонов настоящие миникомпьютеры. Неудивительно, что мы все меньше разговариваем с их помощью, а больше ныряем в интернет или используем смартфон для других целей. Конечно, это влияет и на скорость разрядки батареи, регулярно выдерживающей большую нагрузку с нашей стороны. Отдельные функции телефона, которые можно отключить для сбережения заряда, мы уже знаем. Теперь пришло время посмотреть на приложения, так часто забирающие себе наше условие.

Как пишет ресурс LifeHack, на отдельных "пожирателей" заряда стоит обратить прицельное внимание, если вы не хотите отключать телефон к электросети каждые несколько часов. Уменьшение периодичности пользования или полный отказ от отдельных приложений поможет вашему смартфону работать без зарядки гораздо дольше.

Что входит в список приложений, которые быстро сажают телефон?

Facebook

Популярная социальная сеть сегодня для многих очень важна — это и элемент получения данных о родных и близких, и способ потреблять новости, и попытка развлечь мозг. Но если регулярно использовать Facebook на телефоне, можно всего за пол дня разрядить аккумулятор до 10%. Попытайтесь ограничить для себя эту соцсеть хотя бы до нескольких часов в день.

Игры

Здесь даже конкретика не нужна – все игры ("три в ряд", разные "бегалки", карты и т.п.) очень быстро потребляют заряд батареи телефона. Часто мы скучаем, не зная, чем себя занять, и на помощь приходят именно эти приложения. Однако их графика и регулярное потребление интернет-подключения оказывают серьезное влияние на общий заряд батареи. Вспомните об этом в следующий раз, когда потянетесь за любимой игрушкой. Возможно, лучше сэкономить заряд аккумулятора.

Bluetooth

Этот беспроводной способ передачи данных был достаточно популярен несколько лет назад, а сейчас же в основном используется для подключения беспроводной гарнитуры или других важных гаджетов, не ориентирующихся на использование Интернета. И хотя их функционирование тоже важно, это огромная нагрузка на батарею. По крайней мере, вспоминайте о необходимости отключать блютуз, если не пользуетесь дополнительными гаджетами.

VPN

Использование подобных программ весьма актуально особенно для людей, ныне живущих на временно оккупированных территориях. Такой способ шифрования данных во время работы в интернете или общения может даже уберечь жизнь, однако серьезно разрядит батарею телефона. Следите за тем, чтобы подобные программы не работали в фоновом режиме, когда прекращают быть необходимыми для конкретных целей. Лучше включать его только в тот период, когда вам действительно нужно зашифровать интернет-соединение.

GPS

Служба определения геоданных является давно известным "пожирателем" заряда. И хотя эта функция часто незаменима, особенно при работе с Google Maps, учитывайте, насколько заряжен аккумулятор.

Spotify (и другие музыкальные приложения)

Без музыки иногда трудно организовывать большинство привычных дел, включая работу, однако помните, что такие программы серьезно ограничивают общее время пользования смартфоном в целом. Батарея садится быстрее, а, следовательно, телефон может полностью отключиться до очередного подключения к сети.

Netflix

Иметь собственный кинотеатр на телефоне – это хорошо, однако постоянный просмотр любимых сериалов и фильмов оказывает негативное влияние на батарею смартфона. Следите за тем, как это приложение влияет на ваш смартфон и не забывайте прервать просмотр, если уровень заряда аккумулятора становится слишком критичным – рискуете остаться без возможности связаться с родными.

Кстати, не спешите использовать эти приложения, когда ваш смартфон находится на зарядке. В общем, юзать телефон при его подключении к электросети весьма нежелателен, и на это есть три основные причины.

Также "Телеграф" рассказывал, как на телефоне можно включить режим экономии заряда и что он даст вашему гаджету.