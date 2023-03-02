Больше никакого медленного интернета: вещи, которые могут замедлять работу домашнего Wi-Fi

Зная причины медлительности роутера, можно значительно усилить сигнал Wi-Fi.

Медленный интернет — это одна из самых частых причин "психов" у многих пользователей. Особенно, когда из-за низкой скорости домашнего Wi-Fi страдает работа (не забываем, что многие работают удаленно). Можно ли ускорить свой роутер самостоятельно, не обращаясь за помощью в сервис? Ответ — определенно да.

Прежде чем задаваться вопросом, как вы можете усилить сигнал Wi-Fi, сначала нужно понять, что может замедлять его, пишет makeuseof. Вполне возможно, что устранив одну из этих причин, ваш интернет станет намного быстрее.

Почему Wi-Fi медленно работает: причины

Слишком много устройств

IP-камеры, умные голосовые помощники, лампочки с дистанционным управлением, умные розетки, даже ваш робот-пылесос — наши дома все чаще наполняются устройствами Интернета вещей, каждое из которых подключено к сети Wi-Fi. Большинство домашних маршрутизаторов просто не предназначены для одновременной обработки такого количества зарегистрированных устройств. Решение: подумайте, сколько лет вашему маршрутизатору, и если вы можете себе это позволить, обновите его до более новой модели, или же "умерьте свой аппетит" и отключите несколько устройств.

Неправильное расположение роутера

Место, где вы размещаете маршрутизатор Wi-Fi, является наиболее важным фактором, влияющим на скорость вашего домашнего Wi-Fi. На скорость беспроводной сети влияют твердые объекты, поэтому чем больше вещей находится между вашим устройством и маршрутизатором, тем хуже будет работать ваша сеть. Решение: измените положение маршрутизатора.

Старые сетевые кабели

При низкой скорости интернета стоит проверить тип кабеля. Сетевые кабели претерпели ряд важных обновлений, влияющих на скорость передачи данных. Посмотрите на свой кабель и найдите спецификацию номера Cat:

Cat-5 — самый старый и самый медленный сетевой кабель, который все еще используется. Производительность ограничена 100 Мбит/с.

Cat-5e сегодня является наиболее часто используемым сетевым кабелем; он поддерживает Gigabit Ethernet (1000 Мбит/с).

Cat-6/6a — это самый быстрый из широко используемых сетевых кабелей, поддерживающий скорость до 10 Гбит/с (10 000 Мбит/с).

Решение: замените все найденные кабели с рейтингом Cat-5 или поврежденные кабели на кабели с рейтингом Cat-5e или Cat-6.

Ранее "Телеграф" писал, почему нужно отключать Wi-Fi на смартфоне в ночное время. А также о том, что будет, если избегать этой рекомендации.