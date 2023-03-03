Чистота, порядок и никакого солнца: советы, которые помогут продлить жизнь беспроводным наушникам

Если вы хотите, чтобы ваши наушники прослужили вам намного дольше — пользуйтесь этими советами

Многие пользователи уже давно забыли, что такое наушники на проводах, ведь давно пользуются блютуз-гарнитурой. Это очень хорошая альтернатива, ведь шнуры больше не путаются, однако и у них есть минусы, о которых мы писали ранее.

Стоит внимательно следить за своими смарт-устройствами и правильно их обслуживать, чтобы аккумулятор дольше держал заряд и наушники служили вам дольше, пишет портал itechua. И как правильно ухаживать за беспроводной гарнитурой — читайте далее.

Как продлить срок работы беспроводных наушников:

Используйте наушники по назначению

Один из самых простых способов – это положить наушники в зарядный кейс, когда они не используются активно. Не стоит оставлять наушники просто лежать на столе, если они в данный момент не используются.

Избегайте зноя и интенсивного солнца в течение длительного периода времени

Нужно быть осторожными, чтобы не забывать наушники под палящим солнцем. Таким образом их батареи значительно быстрее изнашиваются. Также быть осторожными нужно и при экстремальных температурах в зимний период.

Не находитесь слишком далеко от подключенного устройства

Чтобы продлить срок службы батареи, нужно позаботиться о том, чтобы комплект наушников находился как можно ближе к подключенному к ним устройству. "Чем дальше, тем больше энергии они потребляют. А от этого будет страдать их аккумуляторы.

Заряжайте при необходимости и с помощью правильного зарядного устройства.

Зарядное устройство, предназначенное для другого смарт-устройства или более дешевая альтернатива оригинальному зарядному устройству могут значительно сократить срок службы аккумулятора, а иногда даже повредить наушники. Лучше всего использовать для их зарядки только оригинальное зарядное устройство. Также следует помнить о том, что срок службы батареи наушников также снижается, если их заряжать каждый раз после непродолжительного использования или оставлять на зарядке слишком долго.

Поддерживайте чистоту

Следует время от времени чистить как наушники, так и зарядный чехол. Также беспроводную гарнитуру следует хранить в сухом месте во избежание возможных повреждений из-за чрезмерной влажности.

Ранее мы рассказывали, какие вещи никогда нельзя оставлять вблизи WiFi-роутера. Это устройство обладает способностью размагничивать предметы, и от такого соседства некоторые из них могут просто перестать работать.