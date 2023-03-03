Чистота, порядок и никакого солнца: советы, которые помогут продлить жизнь беспроводным наушникам
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Если вы хотите, чтобы ваши наушники прослужили вам намного дольше — пользуйтесь этими советами
Многие пользователи уже давно забыли, что такое наушники на проводах, ведь давно пользуются блютуз-гарнитурой. Это очень хорошая альтернатива, ведь шнуры больше не путаются, однако и у них есть минусы, о которых мы писали ранее.
Стоит внимательно следить за своими смарт-устройствами и правильно их обслуживать, чтобы аккумулятор дольше держал заряд и наушники служили вам дольше, пишет портал itechua. И как правильно ухаживать за беспроводной гарнитурой — читайте далее.
Как продлить срок работы беспроводных наушников:
- Используйте наушники по назначению
Один из самых простых способов – это положить наушники в зарядный кейс, когда они не используются активно. Не стоит оставлять наушники просто лежать на столе, если они в данный момент не используются.
- Избегайте зноя и интенсивного солнца в течение длительного периода времени
Нужно быть осторожными, чтобы не забывать наушники под палящим солнцем. Таким образом их батареи значительно быстрее изнашиваются. Также быть осторожными нужно и при экстремальных температурах в зимний период.
- Не находитесь слишком далеко от подключенного устройства
Чтобы продлить срок службы батареи, нужно позаботиться о том, чтобы комплект наушников находился как можно ближе к подключенному к ним устройству. "Чем дальше, тем больше энергии они потребляют. А от этого будет страдать их аккумуляторы.
- Заряжайте при необходимости и с помощью правильного зарядного устройства.
Зарядное устройство, предназначенное для другого смарт-устройства или более дешевая альтернатива оригинальному зарядному устройству могут значительно сократить срок службы аккумулятора, а иногда даже повредить наушники. Лучше всего использовать для их зарядки только оригинальное зарядное устройство. Также следует помнить о том, что срок службы батареи наушников также снижается, если их заряжать каждый раз после непродолжительного использования или оставлять на зарядке слишком долго.
- Поддерживайте чистоту
Следует время от времени чистить как наушники, так и зарядный чехол. Также беспроводную гарнитуру следует хранить в сухом месте во избежание возможных повреждений из-за чрезмерной влажности.
Ранее мы рассказывали, какие вещи никогда нельзя оставлять вблизи WiFi-роутера. Это устройство обладает способностью размагничивать предметы, и от такого соседства некоторые из них могут просто перестать работать.