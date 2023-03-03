Почему долго держать телефон выключенным вредно: несколько важных правил зарядки

На самом деле батарея телефона продолжает работать, даже если ваш гаджет выключен

Мобильные телефоны являются неотъемлемой частью нынешней жизни из-за богатства своих функций. К сожалению, именно их разнообразие и помогает аккумуляторам быстро разряжаться, поэтому следует помнить несколько основных правил "электропитания" ваших гаджетов. Отдельно следует обратить внимание и на состояние телефонов, которые могут быть у вас дополнительными и не использоваться постоянно. Большинство такой техники остается выключенной долгое время, что на самом деле не очень хорошо для батареи.

Как пишет itechua, глубокий разряд смартфона негативно влияет на общее состояние аккумулятора. Из-за длительного отсутствия постоянной подзарядки батарея даже может в какой-то момент сдуться и вывести устройство из строя. Поэтому большинство современных производителей пытаются оснащать новые модели телефонов специальной защитой под переразряда.

Что происходит с телефоном, если он не используется?

В обычном режиме работы батарея смартфона способна выдавать напряжение 3,6 В. Во время полной разрядки этот показатель снижается. Если он потеряет 0,4 В, телефон может быть очень сложно включить. Дело в том, что техника продолжает использовать батарею, даже если она находится в выключенном состоянии.

Заряд тратится на поддержание жизнедеятельности телефона. Также энергия необходима самому аккумулятору, чтобы поддерживать его долговечность. Специалисты отмечают, что на самом деле наши гаджеты обманывают нас — при демонстрации заряда в 2% на самом деле в батарее еще остается около 10-15% "сил". При полной же разрядке вернуть аккумулятор к жизни весьма непросто.

Сохраняйте выключенный телефон правильно

Чтобы не остаться без дополнительного телефона, введите привычку следовать нескольким важным правилам:

перед отключением гаджета зарядите его, но не на 100%. Лучше всего балансировать на границе от 50 до 80%, это может уберечь устройство от глубокого разряда;

следите, чтобы при хранении смартфон не получил повреждений и храните его в безопасных местах;

избегайте высоких или низких температур – современная техника весьма чувствительна к подобным нюансам;

не оставляйте гаджет в местах с повышенной влажностью;

проверяйте время от времени, как ваш смартфон себя "чувствует". Особое внимание уделите батарее – чтобы она не раздулась. Если это произойдет из-за специфических химических процессов, она способна даже взорваться.

В целом рекомендуется не хранить старые телефоны слишком долго – легче сдать в утилизацию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой процент зарядки считается идеальным для работы телефона и почему не стоит его превышать.

Также мы писали, как можно включить на смартфоне режим экономии энергии, что поможет сэкономить расход батареи.