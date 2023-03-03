Почему нельзя говорить по телефону, когда он заряжается: ошибка, которую допускают многие

Если вам дорог ваш гаджет, лучше так не поступать

В последние годы технологии сильно развились, и мобильные телефоны стали важным инструментом для пользователей. Однако многие забывают, что смартфоны также нуждаются в правильном уходе. Неправильные зарядка, хранение и в целом поведение с гаджетом могут привести к тому, что он сломается.

Часто, когда батарея телефона разряжена, мы продолжаем пользоваться смартфоном, пока он заряжается. К сожалению, это не очень хорошая идея, пишет santeplus. Почему так — читайте далее.

Можно ли разговаривать по телефону во время его зарядки

Использование мобильного телефона во время зарядки может привести к перегреву устройства и быстрому сокращению срока службы аккумулятора. Из-за того, что на батарею идет сильная нагрузка, ее температура повышается, а это в результате может привести к ее более быстрой деградации.

Итого, ответ — лучше не пользоваться телефоном, когда тот заряжается, если вы хотите сохранить ему жизнь как можно на дольше. Специалисты настоятельно рекомендуют выполнять процесс зарядки, когда телефон находится в состоянии покоя.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли заряжать телефон всю ночь. Как известно, большинство людей считают, что это запрещено, однако вполне вероятно, что они могут ошибаться.

Также мы писали причины, по которым зарядные устройства для смартфона лучше не оставлять включенными в розетку, когда они не подключены к технике.т