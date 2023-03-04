Зарядное устройство телефона в розетке: можно оставлять или нет

Вопрос с зарядкой в розетке вызывает у некоторых пользователей опасения

Существует немало мифов касательно зарядки мобильного телефона. Считается, что нельзя оставлять смартфон в сети на всю ночь, или, например, что запрещено держать кабель в розетке, отключив само устройство.

Действительно ли небезопасно оставлять зарядное устройство включенным? Как пишет ресурс makeuseof, ответ на этот вопрос должен быть принят индивидуально и учитывать ряд важных нюансов.

Оставлять зарядное устройство включенным или нет — это личное решение каждого пользователя. Здесь нет правильного или неправильного ответа, но важно отметить, что правила безопасности рекомендуют отключать зарядные устройства сразу после использования, чтобы предотвратить возгорание. Однако если вы живете там, где такие ситуации случаются редко, у вас не должно возникнуть проблем. В таком случае риски, чтобы оставить зарядное устройство подключенным к сети, минимальны.

Тем не менее, лучше вынимать зарядку из розетки, если:

Ваше зарядное устройство довольно быстро нагревается и/или издает дребезжащие звуки независимо от того, используется оно или нет. В этом случае и вовсе рекомендуется купить новое.

Есть утечка воды у вас или соседей.

Животные свободно перемещаются по дому. Они могут перекусить шнур питания или споткнуться о него, когда он подключен к сети.

Иногда возникают перепады и скачки напряжения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как часто следует выключать мобильный телефон. А еще мы писали, из-за чего смартфон может медленно заряжаться.