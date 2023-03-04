Как сделать пользование телефоном более простым: секреты вашего смартфона

Проблемы с телефоном можно решить просто

Многие люди имеют вредные привычки в пользовании смартфоном. Однако есть и хитрости, которые могут сделать пользование гаджетом намного комфортнее.

PCMag сообщает, что с помощью настроек можно скорректировать такие важные проблемы как быстрая разрядка устройства или нехватка памяти. Часть функций телефона может даже раздражать — стоит их отключить и не нервничать.

Предустановленные приложения. Часть из тех приложений, которые установлены на смартфоне при покупке не относится к системным и не нужна пользователю. Среди них, например, программы для подкастов. Все они занимают на телефоне лишнее место.

Часть из тех приложений, которые установлены на смартфоне при покупке не относится к системным и не нужна пользователю. Среди них, например, программы для подкастов. Все они занимают на телефоне лишнее место. Автонастройка яркости. Ярко светящийся или наоборот тусклый экран в не нужный момент могут раздражать. Эта функция отключается в настройках.

Ярко светящийся или наоборот тусклый экран в не нужный момент могут раздражать. Эта функция отключается в настройках. Когда оповещения от приложений приходят постоянно, это может не только вызывать раздражение, но и "садит" батарею. Также они могут работать в фоновом режиме, что значительно быстрее приводит к разрядке телефона

Настройте телефон под свои потребности . Начать в телефонах с Android можно с меню быстрых настроек в выпадающей шторке. Часть из них более часто используемая, например фонарик или настройки сети, тогда как другие можно отправить вниз выпадающего меню.

. Начать в телефонах с Android можно с меню быстрых настроек в выпадающей шторке. Часть из них более часто используемая, например фонарик или настройки сети, тогда как другие можно отправить вниз выпадающего меню. Если ваша батарея садится слишком быстро — можно настроить режим энергосбережения. Он позволит контролировать некоторые параметры, которые расходуют энергию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно хранить выключенные телефоны. Часть проблем с зарядкой можно исправить самому, достаточно провести нехитрые манипуляции и проверить устройство и сопутствующую технику.