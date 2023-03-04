Как сделать пользование телефоном более простым: секреты вашего смартфона
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Проблемы с телефоном можно решить просто
Многие люди имеют вредные привычки в пользовании смартфоном. Однако есть и хитрости, которые могут сделать пользование гаджетом намного комфортнее.
PCMag сообщает, что с помощью настроек можно скорректировать такие важные проблемы как быстрая разрядка устройства или нехватка памяти. Часть функций телефона может даже раздражать — стоит их отключить и не нервничать.
- Предустановленные приложения. Часть из тех приложений, которые установлены на смартфоне при покупке не относится к системным и не нужна пользователю. Среди них, например, программы для подкастов. Все они занимают на телефоне лишнее место.
- Автонастройка яркости. Ярко светящийся или наоборот тусклый экран в не нужный момент могут раздражать. Эта функция отключается в настройках.
- Когда оповещения от приложений приходят постоянно, это может не только вызывать раздражение, но и "садит" батарею. Также они могут работать в фоновом режиме, что значительно быстрее приводит к разрядке телефона
Важно: как отключить фоновые приложения в настройках
- Настройте телефон под свои потребности. Начать в телефонах с Android можно с меню быстрых настроек в выпадающей шторке. Часть из них более часто используемая, например фонарик или настройки сети, тогда как другие можно отправить вниз выпадающего меню.
- Если ваша батарея садится слишком быстро — можно настроить режим энергосбережения. Он позволит контролировать некоторые параметры, которые расходуют энергию.
Полезно: как включить режим энергосбережения и на какие функции он влияет
Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно хранить выключенные телефоны. Часть проблем с зарядкой можно исправить самому, достаточно провести нехитрые манипуляции и проверить устройство и сопутствующую технику.