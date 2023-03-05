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Что делать, если в динамик смартфона попала вода

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Иногда без ремонта динамика не обойтись
Иногда без ремонта динамика не обойтись. Фото freepik.com

Есть три способа решить названную проблему

Мы уже неоднократно писали о том, что нельзя делать с мобильным телефоном, если он полностью промок. Но что делать, если вода попала только в одно место — динамик?

Для того чтобы просушить динамик самостоятельно, можно воспользоваться несколькими способами, пишет itechua. Их всего три. Отметим сразу, что если ни один из рекомендаций не помог, тогда с динамиком произошли необратимые изменения и он нуждается в ремонте.

В динамик смартфона попала вода: решения

  1. Если возможно, разберите телефон: снимите панель, достаньте лотки для SIM-карты, батарею. Заверните все в хорошо впитывающее влагу сухое полотенце и оставьте до полного высыхания.
  2. В чашу насыпьте сухой рис и поместите в него устройство так, чтобы динамик полностью оказался засыпан.
  3. Воспользуйтесь специальными приложениями для просушки и очистки динамика, которые есть в любом магазине приложений. Просто введите в поисковике "просушка динамика".

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если смартфон не ловить сеть. Не спешите обращаться в сервисный центр.

Теги:
#Вода #Мобильный телефон #Смартфоны #Динамик