Зарядка беспроводных наушников: как продлить время службы гаджета
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Продлить время использования подобного гаджета можно с помощью простых правил
Современный социум постоянно совершенствует технику вокруг нас. К смартфонам большинство из нас уже привыкли, хотя до сих пор допускают отдельные ошибки во время их зарядки. Однако беспроводные наушники, хоть и пользуются популярностью, но до сих пор являются своеобразной новинкой для значительного количества населения.
Сегодня расскажем, как правильно заряжать этот гаджет и как можно продлить время их работы без лишних усилий. Более подробно об этом пишут ресурсы Sofania и Titanium.
Особого отличия от зарядки другой техники наушники не имеют – для этого процесса тоже нужен USB-шнур. Однако подключается он к кейсу, в который нужно правильно вложить наушники. Сам процесс достаточно прост: убедитесь, что гаджеты находятся в кейсе в правильном положении – об этом проинформирует индикатор на самих наушниках и подключите шнур к электросети.
Важно помнить, что полная зарядка будет демонстрироваться подсветкой на обоих наушниках. Она покажет, когда техника зарядилась полностью. В большинстве случаев огоньки выключаются, а в отдельных моделях могут изменять цвет, например, из красного на синий и т.д.
Как долго длится зарядка?
Продолжительность процесса зарядки беспроводных наушников зависит от их модели, а также емкости аккумулятора. В большинстве случаев время зарядки указывается изготовителем в инструкции. Обычно же на это уходит от 40 до 60 минут.
Как продлить время работы беспроводных наушников?
По словам руководителя обучающих курсов по продукции Huawei в Латвии Микуса Тиллерса, есть несколько основных советов, которые помогут сохранить ваши наушники в рабочем состоянии на длительный период времени.
- Целесообразное использование. Если вы не используете гаджет, лучше вернуть его обратно в футляр. Большинство таких кейсов имеет режим дополнительной подзарядки, что поможет оставлять наушники готовыми к использованию намного дольше.
- Следите за расстоянием. Чем ближе наушники будут находиться к телефону или другому устройству, к которому они подключены через блютуз, тем лучше.
- Не оставляйте надолго без использования. Современная техника не любит "простой", так что если вам гаджет долго не нужен, все равно не забывайте его заряжать хотя бы раз в три месяца.
- Правильное хранение. Не следует держать наушники и кейс под постоянным воздействием солнечных лучей, а также в местах высоких или низких температур.
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