Зарядка беспроводных наушников: как продлить время службы гаджета

Продлить время использования подобного гаджета можно с помощью простых правил

Современный социум постоянно совершенствует технику вокруг нас. К смартфонам большинство из нас уже привыкли, хотя до сих пор допускают отдельные ошибки во время их зарядки. Однако беспроводные наушники, хоть и пользуются популярностью, но до сих пор являются своеобразной новинкой для значительного количества населения.

Сегодня расскажем, как правильно заряжать этот гаджет и как можно продлить время их работы без лишних усилий. Более подробно об этом пишут ресурсы Sofania и Titanium.

Особого отличия от зарядки другой техники наушники не имеют – для этого процесса тоже нужен USB-шнур. Однако подключается он к кейсу, в который нужно правильно вложить наушники. Сам процесс достаточно прост: убедитесь, что гаджеты находятся в кейсе в правильном положении – об этом проинформирует индикатор на самих наушниках и подключите шнур к электросети.

Кейс для беспроводных наушников

Важно помнить, что полная зарядка будет демонстрироваться подсветкой на обоих наушниках. Она покажет, когда техника зарядилась полностью. В большинстве случаев огоньки выключаются, а в отдельных моделях могут изменять цвет, например, из красного на синий и т.д.

Как долго длится зарядка?

Продолжительность процесса зарядки беспроводных наушников зависит от их модели, а также емкости аккумулятора. В большинстве случаев время зарядки указывается изготовителем в инструкции. Обычно же на это уходит от 40 до 60 минут.

Как продлить время работы беспроводных наушников?

По словам руководителя обучающих курсов по продукции Huawei в Латвии Микуса Тиллерса, есть несколько основных советов, которые помогут сохранить ваши наушники в рабочем состоянии на длительный период времени.

Целесообразное использование. Если вы не используете гаджет, лучше вернуть его обратно в футляр. Большинство таких кейсов имеет режим дополнительной подзарядки, что поможет оставлять наушники готовыми к использованию намного дольше.

Если вы не используете гаджет, лучше вернуть его обратно в футляр. Большинство таких кейсов имеет режим дополнительной подзарядки, что поможет оставлять наушники готовыми к использованию намного дольше. Следите за расстоянием. Чем ближе наушники будут находиться к телефону или другому устройству, к которому они подключены через блютуз, тем лучше.

Чем ближе наушники будут находиться к телефону или другому устройству, к которому они подключены через блютуз, тем лучше. Не оставляйте надолго без использования. Современная техника не любит "простой", так что если вам гаджет долго не нужен, все равно не забывайте его заряжать хотя бы раз в три месяца.

Современная техника не любит "простой", так что если вам гаджет долго не нужен, все равно не забывайте его заряжать хотя бы раз в три месяца. Правильное хранение. Не следует держать наушники и кейс под постоянным воздействием солнечных лучей, а также в местах высоких или низких температур.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли оставлять зарядное устройство в розетке, когда тот не подключен к смартфону.

Также мы писали о приложениях, негативно влияющих на общий заряд батареи телефона. Их лучше удалить или ограничить в использовании, если не хотите регулярно подзаряжать технику.