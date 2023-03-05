Что первым подключать — телефон к зарядке или зарядку в розетку
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Не придерживаясь этих рекомендаций, можно угробить зарядное устройство
Чтобы мобильный телефон функционировал без сбоев, с ним необходимо правильно обращаться. Также важно правильно заряжать устройство, чтобы вся техника работала долго и без поломок. Есть одно правило, о котором не догадывается большинство пользователей смартфонов.
Как вы ставите на зарядку гаджет: сначала подключаете телефон к зарядке или включаете зарядку в розетку? О правильной последовательности действий пишет itechua.
Как ставить смартфон на зарядку
Сначала необходимо вставить разъем зарядного устройства в смартфон, а затем вставлять зарядку в розетку. Последовательность этих действий касается и компьютера, и ноутбука.
Как отключать телефон с зарядки
Сначала достаем зарядку из розетки, затем отключаем от смартфона. Важно знать, что зарядное устройство не должно оставаться подключенным к сети после зарядки. Это может привести к поломке зарядки в будущем.
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