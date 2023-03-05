Что нужно сделать с телефоном, если он намок: четыре способа убрать влагу

С мокрым гаджетом придется действовать оперативно

Ваш мобильный телефон может пострадать по разным причинам. На него влияет температура, а вода и вовсе чревата поломкой гаджета. Однако быстрые и правильные действия спасут смартфон, который намок.

Если в телефон попала вода, важно действовать оперативно. Есть действенные способы убрать влагу из устройства в домашних условиях, пишет makeuseof.

Если вы уронили в воду смартфон или планшет, первый шаг – выключить устройство. Аккумулятор, если он съемный, выньте из гаджета. Извлечь следует и карту памяти, и SIM. Убрать влагу необходимо и с внутренних деталей гаджета.

Как спасти телефон, который намок:

Фен. Возможно, потребуется несколько часов, чтобы просушить гаджет теплым потоком воздуха.

Возможно, потребуется несколько часов, чтобы просушить гаджет теплым потоком воздуха. Рис. Поместите телефон в контейнер с рисом. Крупа впитает почти всю влагу за ночь.

Поместите телефон в контейнер с рисом. Крупа впитает почти всю влагу за ночь. Силикагель. Упакуйте свой телефон или планшет в коробку с большим количеством пакетиков с силикагелем и оставьте его на ночь.

Упакуйте свой телефон или планшет в коробку с большим количеством пакетиков с силикагелем и оставьте его на ночь. Чистый спирт. Погрузите выключенное устройство в медицинский спирт (спирт вытеснит воду и испарится, когда вы достанете гаджет).

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вернуть потерянный смартфон. Есть три способа обнаружить местонахождение телефона.