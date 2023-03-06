Можно ли заряжать смартфон после 90%

Узнайте, как правильнее заряжать гаджет, чтобы не повредить батарею

Большую роль в современных мобильных телефонах играют аккумуляторы, от которых зависит функционирование устройств. Поэтому важно знать, как правильно заряжать смартфон, чтобы не повредить батарею. Отвечаем на вопрос, можно ли заряжать гаджет до уровня в 100%.

Это ошибочное действие, которое ведет к деградации аккумулятора, пишет itechua. Как правильно заряжать телефон, чтобы батарея прослужил намного дольше, читайте ниже.

До какого уровня нужно заряжать смартфон

В старых моделях телефонов использовались никелевые батареи, их можно было разряжать до нуля и заряжать до максимума. Однако этот подход не рекомендуем для современных смартфонов, в которых встроены литий-ионные аккумуляторы. Такие устройства следует разряжать максимум до 20% и заряжать не больше чем на 90%.

Ранее "Телеграф" объяснял, почему не стоит заряжать iPhone в чехле. Специалисты предупредили о негативных последствиях.