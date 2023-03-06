Интернет на телефоне медленно работает: как ускорить передачу данных

Шесть способов позитивно повлиять на скорость передачи данных по сети

И трафик экономить, и зарядку беречь — быстрая передача данных на мобильном телефоне важная часть пользования устройством. Однако с ней могут быть проблемы. Если ситуация меняется через несколько минут — это может быть связано с проблемами у оператора, но есть нюансы, которые стоит исключить на своем гаджете.

Как пишет makeuseof, выполнение простых действий может решить проблемы с медленной передачей данных. Их можно провести перед обращением к оператору за помощью.

Способы ускорить мобильный интернет:

Перезагрузка телефона. После выключения стоит подержать его не включая несколько минут. Переместиться на более ровную или открытую местность. Это сопряжено с неудобствами, но выйти на возвышенность или из двора в городе может помочь с приемом-передачей сигнала. Обновите и отключите сетевые приложения. Если какое-либо приложение работает некорректно, можно отключить ему доступ к мобильным данным. На iPhone можно открыть "Настройки"> "Сотовая связь" и использовать список, чтобы отключить доступ любого приложения к вашему сотовому соединению для передачи данных. На Android это находится в разделе "Настройки" > "Сеть и Интернет" > "Мобильная сеть" > "Использование данных приложения". Коснитесь приложения, затем сдвиньте ползунок "Фоновые данные", чтобы это приложение не использовало данные в фоновом режиме. Отключите режим экономии энергии и ограничения трафика. На Android откройте "Настройки" > "Сеть и Интернет" > "Экономия трафика". Если у вас iPhone, вы найдете аналогичный параметр под названием "Режим низкого объема данных" в разделе "Настройки" > "Сотовая связь" > "Параметры сотовых данных" > "Режим данных". Проверьте свой лимит по передаче данных, возможно у вас закончился тарифный пакет. Не используйте ВПН.

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