Нужно ли отключать на телефоне Wi-Fi, когда вы вне дома

Эта ошибка может дорого вам обойтись

Практически все украинцы используют Wi-Fi дома, чтобы иметь качественное подключение к сети на своих устройствах — как смартфонах, так и компьютерах, ноутбуках. Однако многие не задумываются о том, нужно ли отключать функцию Wi-Fi, выходя на улицу.

Это упущение может дорого вам обойтись, пишет itechua. Почему это простое действие необходимо для вашей безопасности, читайте ниже.

Зачем отключать Wi-Fi на смартфоне на улице

Специалисты рекомендуют использовать вне дома только мобильный интернет, чтобы не ставить под угрозу безопасность данных, которые хранятся на устройстве. Это касается открытых сетей Wi-Fi в общественных местах. Подключаясь к неизвестному источнику, вы облегчаете доступ к своим личным данным: ваш телефон будет очень уязвим и окажется идеальной целью для атак киберпреступников.

Ранее "Телеграф" писал, почему нужно отключать Wi-Fi на смартфоне в ночное время. Старайтесь не допускать одной ошибки.