Что нужно сделать с телефоном, чтобы он быстрее заряжался: простые лайфхаки

Есть проверенные способы ускорить процесс заряжания гаджета

Иногда нет возможности выделить достаточно времени на зарядку мобильного телефона, поэтому хочется как-то ускорить этот процесс. Сделать это достаточно просто с помощью понятных рекомендаций.

Обратите внимание на девять советов, которые ускорят зарядку смартфона. Вам нужно проделать некоторые манипуляции с самим устройством и уделить внимание определенным настройках, пишет makeuseof.

Девять лайфхаков сделать так, чтобы телефон заряжался быстрее

Включите режим полета. Сетевой сигнал – значительная нагрузка на ваш гаджет. Лучше перейти в режим полета, а уже затем подключать телефон к сети. Это может сэкономить вам около 25% времени.

Выключите телефон. Звучит просто, но это реально помогает. Ведь аккумулятору не придется отдавать энергию на что-то, соответственно процесс заряжания ускорится.

Ограничьте использование телефона во время зарядки. Не стоит включать игры и "тяжелые" приложения, так как, среди прочего, есть риск перегрева устройства.

Убедитесь, что режим зарядки включен. Тот же Android отображает информацию о том, какой тип подключения будет выполняться при подсоединении USB-кабеля.

Используйте розетку в стене. Зарядка через USB-порт от компьютера или в автомобиле заряжает телефон намного медленнее, чем если вы включаете кабель в розетку.

Приобретите внешний аккумулятор. Если вам нужно подзарядить телефон, когда вы в пути — банк питания может быть спасением. Многие блоки питания предлагают такую же выходную силу тока, как и настенная розетка, а в некоторых случаях даже больше.

Избегайте беспроводной зарядки. Если скорость зарядки в приоритете, то беспроводной аналог не даст желаемого результата. Вы можете потратить вдвое больше времени, если используете беспроводную зарядку.

Снимите чехол с телефона. Процесс заряжания протекает намного эффективнее, когда батарея холодная. Для оптимальной зарядки температура аккумулятора (не температура воздуха) должна быть в пределах от 5 до 45 по Цельсию.

Используйте качественный кабель. Дешевые материалы часто способны лишь на низкую скорость зарядки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, до какого процента рекомендуется заряжать мобильный телефон и почему. А также мы писали, можно ли оставлять зарядное устройство телефона в розетке.