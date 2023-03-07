Почему нужно заряжать телефон, когда он достигает 50% заряда: об этом знают единицы

Неправильная зарядка телефона способствует "уничтожению" аккумулятора

Подзарядка мобильного телефона стала механическим жестом, который теперь является частью наших ритуалов в течение дня или вечером перед сном. Но уверены ли вы, что делаете это правильно и особенно в нужное время?

По мнению экспертов, никогда не следует допускать полной разрядки аккумулятора, так как это только сократит срок его службы, пишет santeplus. Поэтому рекомендуется всегда подключать мобильный телефон к источнику питания, когда заряд батареи достигает 50%.

Почему нужно заряжать телефон при 50% заряда

Срок службы литий-ионного аккумулятора обычно составляет 500 циклов (около полутора года). Цикл работы батареи измеряется полным зарядом от 0 до 100. Таким образом, чем больше полных циклов проходит ваш мобильный телефон, тем скорее вам нужно его заменить. Поэтому, чтобы батарея работала намного дольше специалисты рекомендует частично заряжать смартфон, чтобы замедлить цикл заряда аккумулятора. Идеально если делать это при 50%.

Также помните, что хоть полная зарядка не является фатальной для аккумулятора, но этот повторяющийся жест в конечном итоге сокращает срок его службы. Лучше всего не заряжать свой мобильный телефон до 100% и не позволять ему разряжаться ниже 20%.

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