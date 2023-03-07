Функция экономии энергии: почему постоянно включать ее вредно для телефона

Некоторые простые правила позволят сохранить качественную работу батареи телефона на долгое время

Большинство украинцев привыкли к использованию смартфонов в повседневной жизни для различных задач. Поэтому гаджеты очень быстро разряжаются, а подключить их к электросети вовремя — получается не всегда. На помощь обычно приходит функция экономии энергии (режим энергосбережения), однако у него есть свои минусы.

Сегодня расскажем, почему этой примочкой лучше пользоваться только при необходимости, а не оставлять функцию включенной 24/7. Детальнее объяснили технические специалисты ресурса "Жжук".

Несмотря на серьезную помощь в сбережении заряда батареи, постоянно работающий режим экономии энергии оказывает негативное влияние на работу смартфона. При действии такой функции урезается тактовая частота процессора. Это означает, что заряд расходуется меньше, благодаря замедлению работы телефона.

Если использовать в этом режиме простые программы, это почти не заметно. Однако при запуске игр или других ресурсоемких приложений подобный нюанс проявит себя. Конечно, не без вреда для батареи в будущем.

В случае, если вам необходимо постоянно экономить заряд аккумулятора, обратите внимание на приложения, которые тратят больше энергии гаджета. Их можно выключить или частично ограничить в работе.

Также "Телеграф" рассказывал, почему не стоит пользоваться смартфоном во время зарядки. Это три основных причины.