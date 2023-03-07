Что нельзя делать с мобильным телефоном, когда он заряжается: есть риск возгорания

Не стоит оставлять смартфон на зарядке ночью, и вот почему

При зарядке мобильного телефона многие из нас совершают ошибки, одна из которых так называемая перезарядка. Лучше заряжать смартфон до 80%, что вряд ли возможно, если вы оставите устройство в сети на всю ночь.

Как пишет makeuseof, зарядка смартфона в течение ночи может привести к повреждению аккумулятора и сокращению срока его службы. Особенно опасно класть гаджет под подушку.

Как нельзя заряжать мобильный телефон

Во-первых, отключайте телефон от сети, когда ложитесь спать, и заряжайте его после пробуждения. Для зарядки вашего устройства нужно всего лишь около часа. Конечно, аккумулятор вашего телефона не может перезарядиться. Для предотвращения этого производители предусмотрели меры предосторожности. Однако "ночная зарядка" чрезмерно использует батарею, заставляя ее расходовать энергию, когда это не нужно. Старайтесь заряжать аккумулятор не выше 80% и не позволяете "сесть" ниже 20%. Лучше всего устройство работает при 50-процентном заряде.

Во-вторых, ни в коем случае не оставляйте телефон под подушкой. Отсутствие воздушного потока означает не только потенциальное повреждение аккумулятора, но и увеличивает риск возгорания.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как ускорить заряжание мобильного телефона. Несколько простых лайфхаков могут помочь.