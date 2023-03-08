Это очень плохая привычка: почему заряжать телефон всю ночь опасно

Избегая ночных зарядок, вы сохраните производительность своего гаджета на дольше.

Аккумулятор мобильного телефона очень важен, потому что он обеспечивает хорошую работу вашего смартфона. Чтобы ваша батарея не вышла из строя раньше времени, стоит соблюдать некоторые "правила". К примеру, нужно стараться избегать ночных зарядок, и далее мы расскажем почему.

На первый взгляд, привычка поставить мобильный телефон на зарядку на ночь кажется безобидной и позволяет полностью зарядить смартфон, однако есть несколько "но", пишет santeplus.

Почему нельзя заряжать мобильный телефон ночью

Зарядка устройства в течение ночи может привести к повреждению аккумулятора мобильного телефона потому что он будет перегружен в течение многих часов даже после достижения 100%. Кроме того, некоторые аккумуляторы ночью могут нагреваться и потреблять больше электроэнергии.

Итого, со временем батарея изнашивается, что снижает срок ее службы и, следовательно, производительность вашего смартфона. Случайная ночная зарядка не окажет заметного влияния на его срок службы, но если вы будете делать это постоянно, то не удивляйтесь, почему ваш гаджет плохо держит заряд.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как ускорить заряжание мобильного телефона. Несколько простых лайфхаков могут помочь.