Телефон теряет заряд из-за экрана: как правильно его настроить

Четыре настройки телефона, которым помогут экономить энергию

Неправильная зарядка может навредить вашему телефону. Однако можно предупредить быструю разрядку гаджета. В современных смартфонах серьезные энергопотери часто связаны с работой экрана.

Как сообщает PCmag, есть три способа уменьшить потери энергии от экрана. Первый — снизить его яркость.

Это можно сделать в настройках, либо в опускающейся "шторке". Можно также отключить автоматическую яркость. Использование адаптивной яркости помогает подстроиться под уровень освещения и предполагаемых потребностей пользователя.

Для того, чтобы лишний раз не разблокировать телефон, можно настроить функцию Always on Display. Она позволяет вывести на экран время и дату. Функцию можно настроить только при касании или в определенное время.

Настройка отображаемого на экране блокировки

Уменьшение времени выключения экрана также позволяет сэкономить заряд батареи. Если вы забываете блокировать телефон — эта функция для вас. В настройках нужно зайти в меню "Экран" и настроить варианты (в некоторых моделях доступно для разных ситуаций) от 15 сек до 10 мин.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в телефонах на Android можно настроить функцию энергосбережения. У нее есть две версии — обычная и суперэкономная. Она отключает определенные функции телефона для экономии энергии.