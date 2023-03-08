Какая привычка на самом деле не экономит заряд, а разряжает телефон: это делают все

Многие из нас часто закрывают все приложения сразу, однако это не самое правильное решение

Мобильный телефон может разряжаться слишком быстро по разным причинам. Главными пожирателями заряда являются приложения. А если еще у вас есть привычка закрывать программы одним махом, то аккумулятор подвергается еще большой нагрузке.

Вы часто закрываете все приложения, работающие в фоновом режиме на вашем телефоне, чтобы повысить его производительность? На самом деле это может принести больше вреда, чем пользы, пишет makeuseof.

Очистка фоновых приложений в ручном режим может казаться удобной, но потребляет немало энергии аккумулятора вашего смартфона. Легко поверить, что если приложения работают в фоновом режиме, когда вы не используете их активно, то это может замедлить работу вашего устройства. Однако большинство современных смартфонов учитывают это и сохраняют уровень низкого энергопотребления до тех пор, пока приложения снова не потребуются.

Лучше оставить программы работающими в фоновом режиме, чем закрывать их принудительно. Ваш телефон потребляет меньше энергии для переключения с активного приложения на фоновое, что позволяет быстрее возобновить работу с того места, на котором вы остановились. В результате это снижает нагрузку на устройство.

Ранее "Телеграф" писал, какие ошибки часто совершают во время зарядки мобильного телефона. А еще мы рассказывали, как ускорить процесс заряжания смартфона с помощью одной функции.