Телефон будет заряжаться в два раза быстрее благодаря маленькой хитрости: работает на 100%
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Быстрая зарядка телефона — это возможно и очень просто
Нет ничего более разочаровывающего, чем разрядившийся аккумулятор смартфона, особенно, когда особо нет время для его зарядки. Хорошо, когда есть павербанк, который можно взять с собой, однако иногда приходится срочно и быстро заряжать телефон перед выходом. К счастью, есть несколько приемов быстрой зарядки вашего смартфона.
Эти советы — лучший способ сэкономить время при правильной зарядке смартфона, пишет santeplus. Сразу отметим - отключение телефона во время зарядки ничего не изменит и ничего не ускорит.
Как быстро зарядить телефон
- Не используйте телефон во время зарядки
Использование смартфона во время зарядки замедляет процесс и увеличивает потребление энергии. В результате время зарядки становится намного больше. Чем интенсивнее используется ваше устройство, тем медленнее оно будет заряжаться.
- Включить режим полета
Режим полета отключает несколько функций, которые потребляют много энергии. Таким образом, зарядка будет выполняться быстрее.
- Используйте быстрое зарядное устройство
Быстрые зарядные устройства обеспечивают более высокую мощность для вашего мобильного телефона. Они предназначены для того, чтобы давать большее напряжение вашему устройству.
- Закройте приложения и соединения на вашем смартфоне
Приложения и службы в фоновом режиме чрезвычайно энергоемки с точки зрения батареи. Желательно отключить соединения Bluetooth и Wi-Fi или даже 4G, прежде чем ставить телефон на зарядку. Также закройте все приложения и отключите ненужные функции.
Ранее "Телеграф" рассказывал, до какого процента рекомендуется заряжать мобильный телефон и почему. А также мы писали, можно ли оставлять зарядное устройство телефона в розетке.