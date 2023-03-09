Телефон будет заряжаться в два раза быстрее благодаря маленькой хитрости: работает на 100%

Быстрая зарядка телефона — это возможно и очень просто

Нет ничего более разочаровывающего, чем разрядившийся аккумулятор смартфона, особенно, когда особо нет время для его зарядки. Хорошо, когда есть павербанк, который можно взять с собой, однако иногда приходится срочно и быстро заряжать телефон перед выходом. К счастью, есть несколько приемов быстрой зарядки вашего смартфона.

Эти советы — лучший способ сэкономить время при правильной зарядке смартфона, пишет santeplus. Сразу отметим - отключение телефона во время зарядки ничего не изменит и ничего не ускорит.

Как быстро зарядить телефон

Не используйте телефон во время зарядки

Использование смартфона во время зарядки замедляет процесс и увеличивает потребление энергии. В результате время зарядки становится намного больше. Чем интенсивнее используется ваше устройство, тем медленнее оно будет заряжаться.

Включить режим полета

Режим полета отключает несколько функций, которые потребляют много энергии. Таким образом, зарядка будет выполняться быстрее.

Используйте быстрое зарядное устройство

Быстрые зарядные устройства обеспечивают более высокую мощность для вашего мобильного телефона. Они предназначены для того, чтобы давать большее напряжение вашему устройству.

Закройте приложения и соединения на вашем смартфоне

Приложения и службы в фоновом режиме чрезвычайно энергоемки с точки зрения батареи. Желательно отключить соединения Bluetooth и Wi-Fi или даже 4G, прежде чем ставить телефон на зарядку. Также закройте все приложения и отключите ненужные функции.

Ранее "Телеграф" рассказывал, до какого процента рекомендуется заряжать мобильный телефон и почему. А также мы писали, можно ли оставлять зарядное устройство телефона в розетке.