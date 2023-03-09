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Беспроводная зарядка: чем она лучше обычной и как передавать заряд от другого телефона напрямую

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Беспроводная зарядка на несколько устройств
Беспроводная зарядка на несколько устройств. Фото makezens.com

Технология беспроводной зарядки развивается безумными темпами.

Современные телефоны становятся все более продвинутыми. В некоторых гаджетах уже не нужно даже подсоединять их зарядным устройством к розетке, чтобы зарядить.

Зарядка по беспроводной технологии считается более безопасной для смартфона, поскольку при ней на телефон не влияют скачки напряжения. Также использование док-станции (так называют зарядное устройство) возможно сразу для нескольких гаджетов.

Для того чтобы пользоваться беспроводной зарядкой, гаджеты должны поддерживать технологию Qi Wireless и быть оснащены индукционной катушкой. В некоторых док-станциях нужно разместить телефон особым образом, чтобы он попал в электромагнитное поле. Сама же зарядная станция подключается к обычной розетке.

Части беспроводной зарядки и телефона Qi Wireless
Части беспроводной зарядки и телефона, необходимые для поддержки технологии

Технологии пришли к тому, что можно даже делиться зарядкой с другим человеком напрямую от своего телефона. Функция Google Battery Share доступна для Qi-сертифицированных телефонов Pixel или аксессуаров. Телефон прикладывается к более заряженному задним панелям друг к другу. Затем вы можете включить совместное использование батареи, установив ниже какого уровня заряда энергией делиться нельзя.

Для этого нужно открыть "Параметры" — "Аккумулятор" — "Поделиться аккумулятором". Предохранительные функции — зарядка выключается, когда другое устройство полностью заряжено, с передачей энергии есть проблема или телефон перегрелся. Скорость такой зарядки невелика – 5 Вт.

Ранее "Телеграф" сообщал, что беспроводная зарядка имеет недостаток – по сравнению с обычным зарядным кабелем она дает меньшую скорость наполнения аккумулятора. Поэтому для ускорения процесса можно использовать классическое зарядное.

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