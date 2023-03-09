Две частые ошибки при зарядке телефона: такое не любит ни одна батарея

Вы можете существенно сократить срок годности батареи смартфона, если будете заряжать телефон неправильно

Многие из нас не соблюдают элементарных правил, когда заряжают мобильный телефон. Хотя такие ошибки, как например ночная зарядка, чреваты неприятными последствиями для аккумулятора устройства.

Самые частые ошибки пользователей – заряжать смартфон выше 80% и подвергать его риску перегрева. Такие привычки вредят батарее гаджета, пишет makeuseof.

Хотя емкость вашей батареи со временем снижается, некоторые вредные привычки в отношении зарядки могут ускорить этот процесс. Во-первых, если ваша батарея разряжается или полностью заряжается до 100%, это плохо отразится на ее долговременном использовании. Это связано с тем, что ваша батарея имеет ограниченное количество циклов зарядки, так что постоянная подзарядка до максимума в результате снижает производительность аккумулятора. В идеале старайтесь держать телефон заряженным на уровне от 30% до 80%, так как вы будете использовать меньше циклов зарядки и продлите срок службы аккумулятора.

Во-вторых, избегайте перегрева гаджета. Телефон обычно нагревается при зарядке, что в некоторой степени нормально. Однако, если он станет слишком горячим, это может привести к необратимому повреждению аккумулятора. Поэтому старайтесь заряжать телефон в прохладном или хорошо проветриваемом помещении и не кладите его под подушку или под прямые солнечные лучи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая распространенная привычка пользователей разряжает мобильный телефон. Правило касается фоновой работы приложений.