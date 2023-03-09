Зачем отключать мобильный интернет на своем телефоне на ночь: об этом мало кто задумывается

В некоторых случаях целесообразно отключить соединение по нескольким причинам.

Фактически, постоянная активация мобильных данных на вашем телефоне позволяет вам оставаться на связи и быть в курсе самой последней информации в социальных сетях, даже когда нет Wi-fi. Однако такая постоянная доступность может только навредить вашему гаджету, поэтому отключать мобильный интернет на своем телефоне, когда он вам не нужен, а примеру на ночь.

Отключение мобильной передачи данных может иметь некоторые преимущества для вашего смартфона, пишет santeplus. Рассказываем о двух не совсем приятных результатах того, что мобильный интернет постоянно включен, и даже ночью.

Зачем отключать мобильный интернет на ночь

Отключение мобильных данных экономит заряд батареи

Непрерывная передача данных серьезно влияет на аккумулятор вашего телефона. Мобильный интернет — одна из функций, потребляющих больше всего заряда батареи, в частности из-за различных обновлений и обмена данными.

Оптимизируйте потребление интернета, отключив мобильные данные

Если мобильный интернет постоянно активирован на вашем смартфоне, то ваши мобильные данные также используются постоянно. Даже если вы не пользуетесь телефоном, автоматические обновления, получение сообщений и уведомлений, а также фоновые обновления потребляют мегабайты из вашего тарифного плана. Таким образом, ваш смартфон продолжает отправлять данные на сервер, и трафик продолжается. Все это может вылиться в лишние расходы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что важно знать при покупке смартфона с двумя SIM-картами. Телефоны с двумя слотами могут поддерживать одну из двух технологий.