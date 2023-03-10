Отключите эти три бесполезные опции, и батарея вашего телефона будет работать в два раза дольше
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Отключение этих функций никак не отобразится на работе вашего гаджета
Кто не хочет, чтобы его телефон на одном заряде как можно дольше, но, увы, на самом деле мы часто сталкиваемся с противоположной ситуацией, и приходится заряжать свой гаджет несколько раз на день. При этом многие пользователи забывают, а то и вовсе не знают, что некоторые функции более энергоемкие. Поэтому если они не нужны — их нужно отключить.
Для оптимизации работы аккумулятора и продления его автономности специалисты предлагают регулярно отключать эти три функции: локализация, Bluetooth и обновление фоновых приложений, пишет santeplus. Теперь подробнее о каждой опции:
Какие параметры следует отключить, чтобы продлить срок службы батареи
- Локализация
Службы определения местоположения, безусловно, очень полезны, когда они вам нужны. За исключением того, что большинство людей забывают отключить их, а после удивляются, почему же батарея разряжается слишком быстро. Отключение этой функции убережет вас от высокого энергопотребления.
- Bluetooth
Чтобы продлить срок службы батареи Android-устройства, эксперты рекомендуют включать Bluetooth только при необходимости. В противном случае аккумулятор будет разряжаться быстрее.
- Обновления фонового приложения
Эта функция позволяет приложениям обновлять и доставлять новый контент в фоновом режиме, не прерывая работу вашего мобильного телефона. Если вы хотите сохранить аккумулятор мобильного телефона — отключите эту опцию.
Ранее "Телеграф" рассказывал, до какого процента рекомендуется заряжать мобильный телефон и почему. А также мы писали, можно ли оставлять зарядное устройство телефона в розетке.