Отключите эти три бесполезные опции, и батарея вашего телефона будет работать в два раза дольше

Отключение этих функций никак не отобразится на работе вашего гаджета

Кто не хочет, чтобы его телефон на одном заряде как можно дольше, но, увы, на самом деле мы часто сталкиваемся с противоположной ситуацией, и приходится заряжать свой гаджет несколько раз на день. При этом многие пользователи забывают, а то и вовсе не знают, что некоторые функции более энергоемкие. Поэтому если они не нужны — их нужно отключить.

Для оптимизации работы аккумулятора и продления его автономности специалисты предлагают регулярно отключать эти три функции: локализация, Bluetooth и обновление фоновых приложений, пишет santeplus. Теперь подробнее о каждой опции:

Какие параметры следует отключить, чтобы продлить срок службы батареи

Локализация

Службы определения местоположения, безусловно, очень полезны, когда они вам нужны. За исключением того, что большинство людей забывают отключить их, а после удивляются, почему же батарея разряжается слишком быстро. Отключение этой функции убережет вас от высокого энергопотребления.

Bluetooth

Чтобы продлить срок службы батареи Android-устройства, эксперты рекомендуют включать Bluetooth только при необходимости. В противном случае аккумулятор будет разряжаться быстрее.

Обновления фонового приложения

Эта функция позволяет приложениям обновлять и доставлять новый контент в фоновом режиме, не прерывая работу вашего мобильного телефона. Если вы хотите сохранить аккумулятор мобильного телефона — отключите эту опцию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, до какого процента рекомендуется заряжать мобильный телефон и почему. А также мы писали, можно ли оставлять зарядное устройство телефона в розетке.