Розетка тоже влияет: как улучшить процесс зарядки телефона

Есть несколько уловок, которые уберегут батарею смартфона от порчи как можно дольше

Смартфоны, хотя и стали неотъемлемой частью нашей жизни, все равно нередко вызывают немало вопросов. Не в последнюю очередь — из-за особенностей зарядки аккумулятора, ведь и здесь мы иногда допускаем определенные ошибки. Наиболее распространенное — длительное удержание телефона подключенным к зарядному устройству. Это можно предотвратить, даже если не проверять гаджет каждый час. Специалисты рекомендуют в таком случае обратить внимание на розетки, которыми мы пользуемся для электропитания телефона и, по возможности, заменить их на энергосберегающие.

Что это за зверь и как он работает, подробно объяснили на портале "IT-техник". Отмечается, что подобный тип розеток поможет избежать ускорения процесса естественного уменьшения емкости аккумулятора смартфона, который происходит рано или поздно из-за износа техники.

Энергосберегающие розетки являются своеобразным ноу-хау на рынке. Они оборудованы специальным встроенным таймером, который можно программировать на любое время. Приведем простой пример: считается, что оптимальным временем подзарядки телефона является два часа. Установленный таймер на розетке обеспечит питание смартфона на выбранный срок (все те же 2 часа), после чего розетка автоматически отключит технику от сети.

Какие еще варианты?

Если переоборудовать дом новыми розетками невозможно, можно поискать специальное зарядное устройство — импульсное. Он не имеет таймера, но запрограммирован на конкретное время зарядки телефона. Обычно это четыре часа. После того, как срок истекает, устройство тоже автоматически отключается от сети и прекращает процесс зарядки. При этом до полного отключения от зарядного устройства напряжение продолжает поступать в батарею – импульсы. Это поддерживает уровень энергии в аккумуляторе, не позволяя ему перегреваться.

Также можно исследовать собственный смартфон – некоторые модели оборудованы контроллерами, позволяющими отключиться от получения электроэнергии от сети после того, как батарея полностью зарядится.

Раньше мы рассказывали, действительно ли вредно держать телефон на зарядке всю ночь. Спойлер — на самом деле это не так страшно, как считается, однако определенные нюансы у подобной зарядки все же есть.

Также мы рассказывали, что делать, если ваш гаджет теряет много процентов заряда за ночь, когда им не пользуются.