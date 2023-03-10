Как освободить память телефона: легчайший способ с полезным приложением

Узнайте, какое приложение для очистки памяти подходит Android

Если ваш мобильный телефон или планшет начал работать медленнее, проблема может заключаться в дефиците памяти. Конечно, можно самостоятельно очистить кэш или удалить ненужные файлы, но это не гарантирует ее освобождения. Рассказываем, как решить проблему для пользователей Android.

Достаточно будет воспользоваться помощью одного полезного приложения, которое можно загрузить с Google Play, пишет itechua. Но перед этим специалисты рекомендуют убедиться, что вы знаете данные для авторизации в приложениях и на сайтах — после очистки хранилища смартфона потребуется их повторный ввод.

Как освободить память смартфона на Android: пошаговая инструкция

Зайдите в Google Play и установите приложение Total Commander. Запустите приложение > выделите "Внутренняя память" > вверху нажмите значок "Поиск". В появившемся окне поиска введите "cach" (без кавычек) > нажмите" Поиск". Приложение просканирует внутреннюю память смартфона. В результатах поиска в левом нижнем углу нажмите "Выделить" > "Выделить все". Нажмите значок "Удалить" > согласитесь с предупреждением.

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