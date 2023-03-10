Нельзя использовать мобильный телефон, пока он стоит на зарядке: миф или правда

Многие заблуждаются, когда дело доходит до этого вопроса

Пользователи мобильных телефонов иногда следуют не правилам, а мифам, особенно если говорить о зарядке. Некоторые убеждены, что запрещено использовать гаджет, когда тот подключен к сети.

На самом же деле вы не нанесете вреда смартфону и батарее, если включите какое-приложение в процессе заряжания. Так что утверждение, что нельзя пользоваться телефоном во время зарядки, скорее миф, пишет makeuseof.

Использование вашего смартфона или планшета во время зарядки совершенно не вредно для батареи. Однако у этого есть другие последствия: устройство будет заряжаться медленнее, пока вы что-то клацаете на нем.

Насколько медленно, зависит от того, что вы делаете, но довольно очевидно, что использование вашего устройства при попытке подзарядить его аккумулятор сводит к минимуму эффективность процесса. Причина этого двояка:

Вы используете аккумулятор, пока заряжаете его.

Ваш телефон снижает производительность, чтобы избежать перегрева, поскольку телефон нагревается во время зарядки.

Тем не менее, даже если вы не используете свое устройство, есть вероятность, что оно все еще активно потребляет энергию для чего-то. К примеру, какие-то файлы синхронизируются с облаком, загружаются обновления или просто запускаются внутренние процессы. Гаджет постоянно потребляет заряд батареи, если только он не выключен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как улучшить процесс зарядки телефона. Оказывается, на это влияет даже розетка.