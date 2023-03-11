А вы знаете про правило 10 секунд? Малоизвестный трюк для улучшения домашнего Wi-Fi

Специалисты рекомендуют подождать 10 секунд перед повторным включением роутера

Очень досадная ситуация, которая расстраивает многих пользователей, — это слабый сигнал домашний Wi-Fi и низкая скорость его соединения. Чаще всего причиной такого "плохого поведения" роутера является именно человеческий фактор: к примеру, вы выбрали неправильное место для маршрутизатора и много другое. Однако бывают также случаи, когда роутер просто "устал". Что же делать тогда?

Как сообщает портал santeplus, время от времени настоятельно рекомендуется перезагружать модем. Это простая привычка может решить многие проблемы. Однако и это нужно делать правильно — здесь вступает в силу "правило 10 секунд".

Как правильно перезагружать Wi-Fi-роутер

В большинстве случаев, пользователям не терпится восстановить интернет-соединение, и они, как правило, после отключения роутера сразу же включают его снова. Однако так делать не стоит. Прежде чем снова подключить маршрутизатор к сети важно выдержать определенный период времени, чтобы перезапуск мог произойти правильно. Это и называется "правилом 10 секунд". То есть нужное время для нормального перезапуска роутера — 10 секунд.

Поскольку маршрутизатор оснащен конденсаторами, своеобразными батарейками, которые питают устройство какое-то время, для его полного выключения требуется 10 секунд. Чтобы было проще, сосчитайте до десяти и тихонько включите его снова.

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