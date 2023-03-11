Мерцает экран телефона? Пять способов справиться с проблемой самому

Если основные способы не помогли — нужно обращаться к экспертам

Неправильно работающий экран может не только привести к потере заряда батареи, но причинять другие неудобства. Например, его мерцание мешает сосредоточиться.

Как пишет портал Makeuseof, есть несколько способов, которые можно попробовать перед тем как нести телефон к специалисту. Если с ними не вышло — лучше обратиться к профессионалу.

Перезагрузка телефона. Если экран глючит — попробуйте перезагрузить, чтобы убрать все службы и процессы. Если перезагрузка помогла — проверьте последние установленные приложения. Полный сброс. Радикальный шаг по устранению неполадок, который отправит ваш телефон к заводским настройкам и очистит кеш. Перед сбросом стоит сделать резервное копирование данных, чтобы их не потерять. Для Android в разделе "Настройки" для сброса найдите подраздел "Система" — "Дополнительно "/ "Параметры сброса" и выберете сбросить настройки телефона. Это сотрет все. На iOS следует выполнить следующие действия: "Настройки" — "Основные"- "Перенос или сброс iPhone". Нажмите "Удалить все содержимое и настройки". Для пользователей Android доступна загрузка в безопасном режиме. Для этого нужна учетная запись Microsoft. В безопасный режим рекомендуют переключиться на несколько часов. Безопасный режим не удалит ваши данные и позволяет начать пользоваться телефоном привычным способом в любое время. Если в безопасном режиме экран не мигает — проблема в каком-либо стороннем приложении. Включение безопасного режима:

Зажмите кнопку питания на включенном устройстве.

Во всплывающем меню коснитесь кнопки питания, затем зажмите опцию "Выключить" до появления сообщения "Перезагрузить в безопасном режиме".

Нажмите OK.

Выйти из режима можно перезагрузив телефон.

4. Отключите автояркость (адаптивная яркость). Дефекты оборудования могут привести к мерцанию при использовании этой настройки. Отключается она в меню "Настройки"- "Экран".

5. Проверьте наличие обновлений. Чтобы проверить версию программного обеспечения на Android, выберите "Настройки" — "Система" — "Обновление системы" . Для iOS выберите "Настройки" — "Основные" — "Обновление ПО".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать если телефон намок. Также есть ограничения по пользованию телефоном во время зарядки.