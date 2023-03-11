Хватит тыкать пальцами: что делать, если смартфон не реагирует на прикосновения

Узнайте, как устранить подобную неприятность

Наверняка, каждый пользователь современного мобильного телефона сталкивался с такой ситуацией, как зависание устройства. Сразу предупредим, что в этот момент тыкать пальцами в сенсорный экран гаджета бессмысленно.

Вряд ли телефона отреагирует на подобные действия, пишет itechua. "Разморозить" смартфон можно, зная причину, так как подобная проблема, чаще всего, возникает, либо с одним из приложений, либо с операционной системой (ОП) в целом.

Что нужно сделать в первую очередь

Нажимаем на кнопку, которая находится внизу. Если она, конечно, есть. Это клавиша "Домой". Держим палец так несколько секунд, не убираем сразу. Если в результате этого действия появилось меню с недавно использованными программами, то дело в зависшей программе. Здесь достаточно просто смахнуть окошко "затормозившего" приложения в сторону.

Как перезагрузить смартфон

Если нажатие на кнопку "Домой" не дало никакого результата, то повисла вся ОП. В этом случае необходимо принудительно перезагрузить смартфон. Сделать это можно путем одновременного нажатия клавиши питания и уменьшения громкости. Эти кнопки, обычно располагающиеся справа, нужно удерживать 10-15 секунд.

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