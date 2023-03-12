Укр

Как "зацепиться" за сеть, если смартфон плохо ловит интернет: лайфхак за одну минуту

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Мобильным интернетом пользуются практически все
Мобильным интернетом пользуются практически все. Фото freepik.com

Узнайте, что делать, если интернет плохо "грузит"

Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с проблемой, когда мобильный телефон плохо "грузит" и постоянно теряет сигнал, переходя на отметку "E" вместо 4G, "H+" или 3G. Конечно, в этом есть мало приятного, ведь невозможно прочитать даже сообщения, не говоря уже о загрузке фото или видео. Как сделать так, чтобы улучшить сигнал, читайте ниже.

Делимся одним полезным быстрым способом, который одинаково хорошо работает со всеми операторами мобильной связи и займет всего одну минуту вашего времени. Об этом пишет ukr.media.

Что делать, если плохо работает интернет на телефоне

Включаем передачу мобильных данных (если она у вас отключена).

мобильный интернет

Затем, кратковременно (секунд на 30) включаем "Авиарежим" на телефоне (значок "самолётика") на экране. При включении режима "полета" телефон полностью теряет сеть. Ждем 20-30 секунд, затем выключаем "авиарежим" и ждем, когда телефон найдет сеть и подключится к интернету. На это уходит не более минуты.

авиаредим на телефоне

Часто такой трюк срабатывает и вместо буквы "E" на экране загорается "H", "H+", а иногда даже 4G. В итоге можно без проблем пользоваться мобильным интернетом на смартфоне.

Следует помнить, что можно воспользоваться некоторыми приложениями, чтобы оставаться на связи даже при отключении от мобильной сети.

Теги:
#Интернет #Мобильный телефон #Смартфоны #Сеть #Мобильный Интернет