Их допускает почти каждый: три самых популярных ошибки при зарядке телефона

Следите за тем, чтобы ваш смартфон не перегревался — температура является первым врагом техники

В современном мире важно постоянно оставаться на связи. Однако иногда это бывает сложновато, ведь нынешние телефоны любят быстро разряжаться. Мы уже рассказывали, как можно вдвое ускорить процесс подзарядки, а сегодня обратим ваше внимание на наиболее распространенные ошибки при процессе "электропитания" гаджетов в целом. Если их избежать, аккумулятор телефона прослужит вам гораздо дольше.

Подробнее об этом пишет ресурс Gizchina. Специалисты подчеркивают, что отдельные привычки характерны для большинства пользователей смартфонов, а значит, большая часть населения имеет риск раньше остаться без уже привычной техники.

Итак, наиболее распространенными считаются три ошибки.

Зарядка в чехле

Иметь чехол на телефоне — похвально, это помогает лучше защищать технику от внешних повреждений. Однако при зарядке его лучше снимать, ведь материал, из которого производят чехлы, обычно хорошо аккумулирует тепло. Это приводит к перегреву телефона, что не хорошо для батареи. К тому же из-за чехла может повредиться разъем для зарядки.

Быстрая зарядка

Новые модели телефонов очень удобны из-за функции быстрой зарядки, которая значительно уменьшает продолжительность процесса зарядки батареи. Однако если пользоваться таким лайфхаком каждый день, аккумулятор будет изнашиваться быстрее. Тем более, если ваше зарядное устройство имеет мощность 40 Вт и выше. Влияние быстрой зарядки на батарею обычно заметно уже после первого года использования смартфона.

Подключение к сети почти разряженным

Привыкшие подзаряжать телефон, когда заряд того уже упал до 5% или ниже, срочно переучивайтесь. Многие техники убеждены, что это — одна из самых опасных для "здоровья" аккумулятора привычка. Если постоянно заряжать смартфон именно таким образом, вы будете перегружать батарею. Оптимальным уровнем низкой зарядки, когда гаджет следует подключить к сети, составляет 15-20%.

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