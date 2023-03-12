Телефон стал медленнее заряжаться: четыре причины, которые можно легко устранить
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 938
Ускорить зарядку смартфона можно, зная главную причину проблемы
Смартфоны на сегодня производятся с батареями разного объема зарядки, но практически каждый пользователь этого современного устройства сталкивается с медленной подзарядкой телефона.
Есть четыре основные причины этой проблемы, а также и способов того, как можно ускорить зарядку своего гаджета. Об этом пишет ukr.media.
Почему смартфон медленно заряжается
- Использование неоригинального зарядного устройства. Лучше не экономить и приобрести оригинальную зарядку.
- Механическое повреждение кабеля USB. Как правило, повреждения возникают на разъеме или на сгибе рядом.
- Загрязнение порта смартфона. Почистить его можно с помощью зубочистки или тонкой кисточки.
- Естественный износ аккумулятора. Решается проблема заменой батареи.
Ранее "Телеграф" писал, что делать, если экран смартфона игнорирует ваши прикосновения. Устранить подобную неприятность довольно просто.