Банковская карта в чехле с телефоном: насколько это опасно

Обезопасьте себя, чтобы в будущем избежать больших потерь

Многие владельцы современных мобильных телефонов уже не носят кошельки, в которых обычно хранят свои банковские карты. Для этого у них появилась альтернатива — чехол для смартфона. Однако бытует мнение, что держа карту в тесной близости с телефоном, средство оплаты размагнитится и его придется менять. Правда ли это?

Специалист по ремонту техники Максим Деревянко рассказал изданию gsminfo, насколько безопасно носить платежные карты рядом с мобильным устройством.

Можно ли носить банковскую карту в чехле с телефоном

Опасность есть, но совсем от другого устройства. По словам специалиста, опасность размагничивания банковских карт есть только в магазинах, где используют систему "антивор" — прибор для снятия электронных маяков с одежды.

Также Деревянко добавил, что всегда есть риск, когда телефон вместе с чехлом и картой могут украсть или вы потеряете его сами. Поэтому лучше быть осторожным, а в случае потери — заблокировать банковскую карту.

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