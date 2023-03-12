Банковская карта в чехле с телефоном: насколько это опасно
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Обезопасьте себя, чтобы в будущем избежать больших потерь
Многие владельцы современных мобильных телефонов уже не носят кошельки, в которых обычно хранят свои банковские карты. Для этого у них появилась альтернатива — чехол для смартфона. Однако бытует мнение, что держа карту в тесной близости с телефоном, средство оплаты размагнитится и его придется менять. Правда ли это?
Специалист по ремонту техники Максим Деревянко рассказал изданию gsminfo, насколько безопасно носить платежные карты рядом с мобильным устройством.
Можно ли носить банковскую карту в чехле с телефоном
Опасность есть, но совсем от другого устройства. По словам специалиста, опасность размагничивания банковских карт есть только в магазинах, где используют систему "антивор" — прибор для снятия электронных маяков с одежды.
Также Деревянко добавил, что всегда есть риск, когда телефон вместе с чехлом и картой могут украсть или вы потеряете его сами. Поэтому лучше быть осторожным, а в случае потери — заблокировать банковскую карту.
Ранее "Телеграф" объяснял, почему не стоит заряжать iPhone в чехле. Специалисты предупредили о негативных последствиях.