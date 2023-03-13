Телефон быстро разряжается из-за этих распространенных ошибок: избегайте их, если вам дорог ваш гаджет

Избегать этих нескольких ошибок и ваш телефон прослужит намного дольше

Если аккумулятор смартфона держит заряд намного меньше обычного, то это по определенным причинам. Чтобы наилучшим образом сохранить этот важный компонент телефона, вы должны начать с того, чтобы избегать распространенных ошибок, которые "убивают" ваш гаджет.

Стоит отметить, что некоторые жесты, которые мы делаем с телефоном, не подозревая об этом, могут иметь прямое влияние на срок службы батареи и, следовательно, устройства, пишет santeplus. Вот 4 ошибки, которые нельзя повторять!

Почему телефон быстро разряжается

Дешевые зарядные кабели для телефона

Приобретая дешевые зарядные кабели, вы, конечно, экономите деньги, но какой ценой! Это может сильно навредить аккумулятору телефона. Неоригинальные или неисправные компоненты могут привести к перегреву аккумулятора и его повреждению.

Полная разрядка гаджета

Одной из распространенных ошибок, которая имеет серьезные последствия для аккумулятора, является полная разрядка телефона. Такая практика имеет последствия для срока службы батареи. Производители советуют ставить гаджет на зарядку при 20-30%.

Воздействие на телефон экстремальных температур

Солнце — заклятый враг телефона. Если оставить телефон заряжаться на солнце, это может привести к пагубным последствиям для его аккумулятора и риску взрыва. Точно так же низкие температуры могут серьезно повредить телефон.

Используете телефон, пока он заряжается

Эта ошибка не уничтожит ваш телефон, но может привести к его перегреву. Чтобы сохранить аккумулятор, перед использованием его следует зарядить. Точно так же желательно закрыть все энергоемкие приложения на время зарядки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что приводит к перегреву мобильного телефона. Есть несколько действенных способов избежать этого.