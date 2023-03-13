Как зарядить телефон за 5 минут: рабочие трюки

Помогает отключение некоторых функций

Мобильный телефон — современный помощник каждого человека. Он стал буквально незаменим, поэтому актуальность полноценной работы устройства сейчас очень высока. Но все же нередко смартфон разряжается в самый неподходящий момент и тогда приходится ставить его на зарядку и ждать долгие часы, чтобы батарея полностью восстановилась.

Когда времени на зарядку нет совсем, стоит воспользоваться полезными трюками. Уловки, которые описаны ниже, помогут зарядить телефон за 5 минут, пишет itechua.

Как ускорить зарядку смартфона

Самый эффективный способ быстро зарядить мобильный гаджет – просто выключить его. Если нет такой возможности, активируйте опцию энергосбережения. Закройте приложения, потребляющие много энергии, а еще лучше — все. Значительно увеличивает скорость зарядки включенная функция режима "полета" (авиарежим).

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему смартфон стал медленно заряжается. Ускорить зарядку телефона можно, зная главную причину проблемы. Всего их четыре.