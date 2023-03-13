Как зарядить телефон за 5 минут: рабочие трюки
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Помогает отключение некоторых функций
Мобильный телефон — современный помощник каждого человека. Он стал буквально незаменим, поэтому актуальность полноценной работы устройства сейчас очень высока. Но все же нередко смартфон разряжается в самый неподходящий момент и тогда приходится ставить его на зарядку и ждать долгие часы, чтобы батарея полностью восстановилась.
Когда времени на зарядку нет совсем, стоит воспользоваться полезными трюками. Уловки, которые описаны ниже, помогут зарядить телефон за 5 минут, пишет itechua.
Как ускорить зарядку смартфона
- Самый эффективный способ быстро зарядить мобильный гаджет – просто выключить его.
- Если нет такой возможности, активируйте опцию энергосбережения.
- Закройте приложения, потребляющие много энергии, а еще лучше — все.
- Значительно увеличивает скорость зарядки включенная функция режима "полета" (авиарежим).
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему смартфон стал медленно заряжается. Ускорить зарядку телефона можно, зная главную причину проблемы. Всего их четыре.