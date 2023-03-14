Зачем активировать темный режим на телефоне: полезный трюк, позволяющий избежать многих неприятностей

Темный режим — очень полезная функция на вашем телефоне

Многие пользователи упускают из виду некоторые вещи, которые могут улучшить работу их смартфонов, защитить свое здоровье и "здоровье" своего устройства, а также значительно уменьшить потребление заряда. Поэтому специалисты рекомендуют установить темный режим на своем мобильном телефоне.

Все очень просто — черный фон экрана приводит к значительному снижению энергопотребления мобильного телефона, пишет santeplus. Таким образом, срок службы батареи будет увеличен. Однако и это еще не все.

Для чего включать темный режим на мобильном телефоне

Кроме того, что темный режим — это экономия заряда, он уменьшает синий свет и, следовательно, менее агрессивен для глаз и обеспечивает более комфортное чтение с экрана.

Также настройка темного режима особенно рекомендуется для устройств, оснащенных OLED-панелью: органический светоизлучающий диод (OLED) — это технология, позволяющая создавать экраны дисплея в цвете с возможность излучать собственный свет. Поэтому, если пиксель OLED отображает темный цвет, он полностью отключается и не поглощает энергию.

Однако избегайте использования темного режима при использовании мобильного телефона в хорошо освещенной комнате или под прямыми солнечными лучами, так как текст, размещенный на темном фоне, может быть трудночитаемым.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что есть возможность и вовсе запретить тем или иным программам доступ к аккумулятору телефона в фоновом режиме. Такой шаг заметно сэкономить заряд.